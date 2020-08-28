Korona virüsü tedavisi gören şube müdürü, kalp krizi geçirip öldü Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Mehmet Darıca, Korona virüsü tedavisi görürken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Mehmet Darıca, Korona virüsü tedavisi görürken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Darıcı, geçtiğimiz günlerde öksürük ve baş ağrısı şikayetleriyle Sivas Numune Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Darıcı'nın korona virüs testi pozitif çıkınca tedavisine başlandı. Bir süre normal serviste tedavisi süren Darıcı’nın, sağlık durumu kötüye gidince yoğun bakım ünitesine alındı. Darıcı, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Darıcı'nın, memleketi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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