Sivaslı tek yumurta üçüzleri, tıp fakültesini kazandı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivaslı tek yumurta üçüzleri, tıp fakültesini kazandı (2)

DHA

Sivaslı tek yumurta üçüzleri, tıp fakültesini kazandı (2)


'KAZANMIŞ OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'
Hayalleri olan tıp fakültesini kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Sena Köksal, "Bu sene ki üniversite sınavında sayısalda Türkiye 3319'uncusu oldum ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazandım. Sınava hazırlık süreci zordu geçti ve zaten üçümüz birlikte hazırlandık. Birlikte çok soru çözdük, tekrarlar ve deneme sınavları yaptık. Bu şekilde hazırlandık. İlk sınav açıklandığında sonuçlara bakarken çok heyecanlandık. Tercih sonuçlarımız açıklandığında da çok heyecanlıydık. Üçümüz de kazanmış olduğumuz için çok mutluyuz. Orta okula kadar aynı sınıftaydık. Orta okuldan sonra ise okulumuz aynı ama sınıflarımız farklıydı" dedi. 
'İLK DEFA AYRI KALACAĞIZ'
Hacettepe Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Beyzanur Köksal ise "Bende Türkiye 640'ıncısıyım. Bugüne kadar hep birlikteydik ve ilk defa ayrı kalacağız. Bu bizim için yeni bir tecrübe olacak. Kendimizi ayrı ayrı bireyler olarak görmenin bize farklı bir deneyim katacağını düşünüyoruz. Ailemiz çok sevindi. Gerçekten onlar da bize bu süreçte çok fazla destek oldular. Onlara ve Sivas Fen Lisesi ailesine, bütün öğretmenlerimize, bu zamana kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu. 
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Feyza ise, "YKS sınavında Türkiye 12 bin 347'ncisi oldum. Kardeşlerimle birlikte doktor olacağız bu çok güzel bir duygu. Biz zaten küçüklüğümüzden beri her şeyi birlikte yaşadık ve bu tecrübeyi de birlikte yaşıyoruz. Sonuçlarımızın güzel olması ayrıca mutlu etti. Hepimiz çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı. 
'FAZLASIYLA GAYRET GÖSTERDİLER'
Üçüzlerin babası Oktay Köksal, kızları ile gurur duyduğunu belirterek, "Her aile gibi biz de çocuklarımızın başarısını görmekten, onlara harcadığımız emeğin karşılığını almaktan çok mutluyuz. Onlardan da Allah razı olsun bizi hiç üzmediler, hiçbir zaman 'kalkın ders çalışın' deme ihtiyacı hissetmedik. Bu sorumluluğu kendileri taşıdılar. Sonucunu da böyle güzel bir şekilde almış olduk. Ben hem öğretmenlerine hem kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte hepsi fazlasıyla gayret gösterdiler. Çok mutluyuz, yani tüm ailelerin yaşaması gereken bir duygu diye düşünüyorum" dedi. 
Anne Elif Köksal ise, "Ben de tabi anneleri olarak çok mutluyum. Doğduklarından itibaren ve hatta hamilelikten itibaren yoğun geçen zaman dilimleriydi. Ama sonrasında güzel sonuçlar almaları hepimizi mutlu etti. İnşallah devlete, millete hayırlı evlatlar olurlar. Biz yetiştirirken buna dikkat ettik. İnşallah bundan sonra da güzel sonuçlar almaya devam ederiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın arayacağını duyunca heyecanlandık, sevindik. Bakanımızın da haberdar olması, bilgilendirilmesi ve takdir edilmesi bizleri mutlu etti. Darısı diğer tüm emek harcayan, çocukların gelişimiyle ilgilenen ailelere olsun derim" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN
2020-08-28 15:24:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi köprüyle ilgili kararı kurul verdi
YEREL HABERLER Tarihi köprüyle ilgili kararı kurul verdi
Üçü bir arada 'tıp' Tek yumurta üçüzler, üçü bir arada çalışıp kazandı Üçü de Tıp Fakültesi kazanan Sivaslı tek yumurta üçüzler, üniversite sınavına da üçü bir arada hazırlandı
YEREL HABERLER Üçü bir arada 'tıp' Tek yumurta üçüzler, üçü bir ...
Sivassporlu Furkan Sağman, Sivas Belediyespor’a transfer oldu
YEREL HABERLER Sivassporlu Furkan Sağman, Sivas Belediyespor’a ...
Sivasspor’un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor’un yeni transferi Robin Yalçın sağlık ...
Demir Grup Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor
Yiğidolar lige yoğun tempoda hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yiğidolar lige yoğun tempoda hazırlanıyor
Endoskopi hakkında bilinmeyenler
YEREL HABERLER Endoskopi hakkında bilinmeyenler
Çalışma alanları Ekvator’dan daha uzun ÇEDAŞ’a bağlı enerji timleri Ekvatordan daha uzun olan 47 bin 72 km’lik hatta, zorlu şartlarda hizmet veriyor
YEREL HABERLER Çalışma alanları Ekvator’dan daha uzun ÇEDAŞ’a bağlı ...
Robin Yalçın, Demir Grup Sivasspor'da
YEREL HABERLER Robin Yalçın, Demir Grup Sivasspor'da
Robin Yalçın Sivasspor’da
YEREL HABERLER Robin Yalçın Sivasspor’da
Korona virüsü tedavisi gören şube müdürü, kalp krizi geçirip öldü Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Mehmet Darıca, Korona virüsü tedavisi görürken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Korona virüsü tedavisi gören şube müdürü, kalp krizi ...
Belediye başkanı, alkol bağımlısı vatandaşı tedaviye ikna etti
YEREL HABERLER Belediye başkanı, alkol bağımlısı vatandaşı tedaviye ...
Koronavirüs tedavisi gören milli eğitim şube müdürü öldü
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören milli eğitim şube müdürü ...
Sivaslı tek yumurta üçüzleri, tıp fakültesini kazandı
YEREL HABERLER Sivaslı tek yumurta üçüzleri, tıp fakültesini kazandı
Üçüz kardeşler tıp fakültesini kazandı
YEREL HABERLER Üçüz kardeşler tıp fakültesini kazandı
Sivasspor’un yeni transferi Ninga sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor’un yeni transferi Ninga sağlık kontrolünden ...
Casimir Ninga, Demir Grup Sivasspor'da
YEREL HABERLER Casimir Ninga, Demir Grup Sivasspor'da
Casimir Ninga resmen Sivasspor’da
YEREL HABERLER Casimir Ninga resmen Sivasspor’da
Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını ...
Sivas Belediyespor, Eyyüp Öztep’i transfer etti
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Eyyüp Öztep’i transfer etti
(Düzeltme) İlacının satışı yasaklandı, dayanılmaz ağrıları ile baş başa kaldı Sivas’ta nadir görülen bir hastalığa yakalanan yaşlı kadın, ilk önce yanlış tanı nedeniyle sağlam dişinden oldu, ardından ilacın normal reçete ile satışı yasaklanınca dayanılmaz ağrılarla baş başa kaldı
YEREL HABERLER (Düzeltme) İlacının satışı yasaklandı, dayanılmaz ...
Çocuklar artık Kış aylarında çamurda yürümeyecek
YEREL HABERLER Çocuklar artık Kış aylarında çamurda yürümeyecek
Sivas İmranlı'da örtü yangını
YEREL HABERLER Sivas İmranlı'da örtü yangını
Sivasspor kondisyon çalıştı
YEREL HABERLER Sivasspor kondisyon çalıştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X