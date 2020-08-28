80’lik çift Covid-19’u yendi

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta 80’lik yakalandıkları Covid19’u yenmeyi başarıp, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

Sivas’ın Hafik İlçesi Pusat köyünde yaşayan 83 yaşındaki Ali İhsan Corut ve yaşındaki eşi Kamer Corut geçtiğimiz hasta Covid19 tanısı ile tedavi altına alındı. Sivas Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde(ÇAGEM) bir hafta tedavi gören 80’lik çift, sağlıklarına kavuşarak bugün taburcu edildi. Çift hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.