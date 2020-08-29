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Sivas’ta Temmuz'da araç sayısı arttı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sivas’ta 2020’nin Temmuz ayında motorlu kara taşıtı sayısı önceki yılın aynı ayına göre 2 bin 85 artarak 163 bin 477’ye yükseldi

İHA

Sivas’ta Temmuz'da araç sayısı arttı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sivas’ta 2020’nin Temmuz ayında motorlu kara taşıtı sayısı önceki yılın aynı ayına göre 2 bin 85 artarak 163 bin 477’ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta 2020’nin Temmuz ayında motorlu kara taşıtı sayısı önceki yılın ayına göre 2 bin 85 adet artarak 163 bin 477’ye yükseldi. Araçların 85 bin 218’ini otomobil, 33 bin 64’ünü traktör, 26 bin 377’sini kamyonet, 7 bin 697’sini motosiklet, 6 bin 127’sini kamyon, 3 bin 228’ini minibüs, bin 275’ini otobüs, 491’ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.
6 bin 200 aracın devri yapıldı
TÜİK, temmuz ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Temmuz ayında 6 bin 200 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 521’ini otomobil, 107’sini minibüs, 20’sini otobüs, 867'sini kamyonet, 155’ini kamyon, 132’sini motosiklet, 7’sini özel amaçlı araçlar, 391’ini de traktör oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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