Sivasspor günü tek idmanla tamamladı

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DG Sivasspor, 20202021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla çalışmalar yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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