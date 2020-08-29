Sivas'ta polislerin bayrak hassasiyeti

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını devriye gezen polis memurları fark etti. Bayrağı düzelten polislerin görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde devriye gezen iki polis memuru, bir işletmenin dükkan önünde asılı olan Türk bayrağının rüzgar nedeniyle katlandığını fark etti. Polis memurlarından biri katlanan Türk bayrağını düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bayrağı düzelten polis memurlarının görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT
2020-08-29 15:18:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.