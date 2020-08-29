Sivas'ta polislerin bayrak hassasiyeti

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını devriye gezen polis memurları fark etti. Bayrağı düzelten polislerin görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde devriye gezen iki polis memuru, bir işletmenin dükkan önünde asılı olan Türk bayrağının rüzgar nedeniyle katlandığını fark etti. Polis memurlarından biri katlanan Türk bayrağını düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bayrağı düzelten polis memurlarının görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-08-29 15:18:46



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