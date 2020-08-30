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Zafer Bayram'ında şehitlik unutulmadı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Sivas İl Protokolü Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti

İHA

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Sivas İl Protokolü Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Zafer Bayram'ında şehitlik unutulmadı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Sivas İl Protokolü Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Sivas İl Protokolü Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.
30 Ağustos Zafer Bayram'ının 98. Yıl dönümü korona virüs gölgesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Sivas il protokolü Yukarı tekke mezarlığında bulunan polis, garnizon ve ilk şehitliği ziyaret etti. Ziyarete Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve diğer Sivas İl Protokolü üyeleri katıldı. Kuranı Kerim ve duaların okunmasının ardından şehitlikleri tek tek ziyaret eden il protokol üyeleri mezarların üzerilerine karanfil bıraktı, şehit ailelerine de baş sağlığı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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