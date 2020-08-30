Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

DG Sivasspor, 20202021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Bolu'nun Gerede ilçesinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alan pas çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise 3 grup halinde çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Yiğidolar, yarın yapacağı idmanın ardından Bolu kampını tamamlayarak özel bir turnuvaya katılmak üzere İstanbul'a gidecek.
Öte yandan kırmızıbeyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle idman öncesi sahada Türk Bayrağı açtı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.