Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı

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Sivas’ın Gürün İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza KayseriMalatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kazada Kayseri’den Malatya istikametine giden Uğur Erciyes (35) yönetimindeki 38 VU 469 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı. Sürücü ve araçta bulunan M. Eraslan (25) ile Z. Erciyes (34) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uğur Eraslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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