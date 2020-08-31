Şehri Sultandan Karelerin kazananları belli oldu Aralık 2019’da başlayan ve pandemi sebebiyle süresi uzatılan “Şehri Sultandan Kareler” adlı fotoğraf yarışması sona erdi

Aralık 2019’da başlayan ve pandemi sebebiyle süresi uzatılan “Şehri Sultandan Kareler” adlı fotoğraf yarışması sona erdi.

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür A.Ş’nin koordinesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği'nin katkıları ile düzenlenen “Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışması sona erdi. 19 Aralık 2019 tarihinde başlayan ve ulusal çapta ilk kez yapılan yarışmada, birincilik ödülünü Çifte Minerali Medrese fotoğrafı ile Hatay’dan Mehmet Aslan elde etti. İkincilik ödülü ise Sivas’ın Torlakçıları eseriyle Edirne’den katılım sağlayan Servet Çınar kazandı. Üçüncülük ödülü Medresede Hayat ismiyle Edirne’den Mehmet Aktaş’ın oldu. 6 adet mansiyon, 4 adet özel ödül ve 68 adet sergileme ile 11 adet satın almanın olduğu yarışmada İzzet Keribar, İbrahim Zaman, Özer Kanburoğlu, Levent Erdinç, Ozan Sağdıç jüri olarak görev yaptı. Dijital olarak tek kategori şeklinde düzenlenen ve Sivas’ın tarihi, doğal güzellikleri, kültürel zenginliklerini amaç edinen yarışmada, pandemi nedeniyle de süre uzatımına gidilmişti. Yaklaşık 30 ilden 1371 fotoğrafla katılım sağlanan yarışmada Sivas, Hatay, Edirne, Bursa, İstanbul, Kayseri, Trabzon, Ordu, Sakarya, Malatya, Giresun, Kocaeli, Erzincan, Diyarbakır, Aydın, Yalova, İzmir, Tokat, Nevşehir, Ankara, Erzurum, Amasya illerinden yarışmacılar ödül almaya hak kazandı.

Ödül Töreni 4 Eylül’de gerçekleşiyor

Sivas Kongresinin 101. yılı nedeniyle düzenlenen yarışmanın finali 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde derece elde eden fotoğrafların sergilendiği program ödül töreni ile sürecek. Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 8 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, mansiyon 2 bin TL ve özel ödül de bin TL’lik çekler halinde takdim edilecek. 4 Eylül tarihindeki sergi ve ödül töreni programına Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından 1985 yılında A.Fiap (Sanatçı), 1988 yılında da E.Fiap (Ekselans) unvanları ile onurlandırılan Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar’ın da katılarak, fotoğraf severlere konferans vermesi bekleniyor.

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