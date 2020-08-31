İki köyde Covid-19 karantinası sona erdi Sivas’ta merkeze bağlı iki köyde uygulanan Covid-19 karantinası sona erdi.

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Sivas’ta merkeze bağlı iki köyde uygulanan Covid19 karantinası sona erdi.

Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, “İlimiz Merkez ilçesi Çatalkaya ve Mermer köylerinde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından 31 Ağustos 2020 günü saat 23.59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir“ ifadelerine yer verildi.

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