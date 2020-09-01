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Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda milli maç hazırlığı sürüyor Sivas Valisi Salih Ayhan, Yeni 4 Eylül Stadyum’unda incelemelerde bulundu

İHA

Sivas Valisi Salih Ayhan, TürkiyeMacaristan maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyum'unda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda milli maç hazırlığı sürüyor Sivas Valisi Salih Ayhan, Yeni 4 Eylül Stadyum’unda incelemelerde bulundu

Sivas Valisi Salih Ayhan, TürkiyeMacaristan maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyum’unda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında Macaristan’ı Sivas’ta konuk edecek. 3 Eylül Perşembe akşamı saat 21.45'te oynanacak müsabaka öncesi Sivas Valisi Salih Ayhan, mücadelenin oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki hazırlıkları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, sıkıntıların giderildiğini söyledi.

“Sivaslılar ve Sivas’taki spor altyapısı bunu hak ediyordu”
İncelemelerin ardından konuşan Salih Ayhan, Sivaslıların ve Sivas’taki spor alt yapısının bunu hak ettiğini dile getirerek, “Geçen yıl federasyonumuzun Sivas’a sözü vardı. A Milli Takım'ın mutlaka Sivas’ta üst klasmanda bir maç oynanması noktasında, bu sözlerini tuttular. Federasyon başkanımıza ve Gençlik Spor Bakanı'mıza müteşekkiriz. Sivaslılar ve Sivas’taki spor altyapısı bunu hak ediyordu. Cumhuriyete giden yolun en önemli mihenk taşı Sivas’tır” dedi.

“Tarihsel bir bağımız olan Macar kardeşlerimize de en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız”
Vali Ayhan, Macaristan takımına en güzel şekilde ev sahipliği yapacaklarını söyleyerek, “Şehir olarak hazırız. Gönül isterdi ki burası cıvıl cıvıl 27 bin 500 kişi burada tek yürek, tek nefes ülkemizi, A Milli Takımımızı desteklesin. Ama maalesef salgın nedeniyle, küresel bir illet nedeniyle bunu yapamayacağız. Burada olmasak da evlerimizde, sokaklarımızda, her tarafta yüreğimiz, gönlümüz A Milli Takım için olacaktır. Tarihsel bir bağımız olan Macar kardeşlerimize de en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.

Sıkıntılar giderildi
Stadyumdaki ufak tefek eksiklerin giderildiğini de ifade eden Vali Ayhan, “Konumu ve pozisyonu irtibatıyla beraber gerçekten çok ulaşılabilir bir stadyum oldu. Burası iki sezondur hizmet veriyor. Ufak tefek eksiklerimiz vardı; ses sisteminde, kablolaması, canlı yayın araçlarımızın dışarıda yayın yapmaları noktasında sıkıntılar vardı. Ufak tefek imalatlar vardı, onları da bitirmiş olduk. Dolayısıyla şu an Türkiye’de belki de stadyum anlamında hiçbir eksiği olmayan statlardan birisi” şeklinde konuştu.

“Abartılı, şehri yoran bir tedbir almayacağız”
Sivas Valisi Salih Ayhan, çok abartılı, şehri yoran bir tedbir almayacaklarını dile getirerek, “Sivas emin şehir, güvenli şehir. Dolayısıyla elbette normal trafiğin akışını sağlamak, gelen misafirlerimizin kolay ulaşmalarını sağlamak için tedbirlerimiz olacak ama çok da öyle abartılı, şehri yoran bir tedbir almayacağız. Havaalanı, otel, antrenmanın yapılacağı yer ve stadyumumuz ilaveten de tarihi mekanlarımızı gezme ihtimallerine de karşı arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Macarlı kardeşlerimiz olsun, A Milli Takımımızdaki oyuncularımız, yöneticiler ve teknik heyet olsun onlarla ilgili gezi planlarımız var. Gerekli tedbirleri aldık” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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