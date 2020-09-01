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Sivas Valisi Salih Ayhan: Milli maça hazırız

DHA

Sivas Valisi Salih Ayhan: Milli maça hazırız


Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS Valisi Salih Ayhan, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile Yeni 4 Eylül Stadı'nda 3 Eylül Çarşamba günü oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup karşılaşması öncesi statta incelemelerde bulundu. Yapılan hazırlıklar hakkında bilgi alan Vali Ayhan, "Şehir olarak maça hazırız. İnşallah milli takımımıza Sivas'ımız uğurlu gelecek" dedi.
Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla ilk kez bir milli maçın oynanacağı Sivas'ta, karşılaşma için Yeni 4 Eylül Stadı'nda hazırlıklar devam ediyor. Hazırlıklarda bütün ayrıntılar düşünülürken, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak maçta, milli ruhun sahaya yansıması için stat Türk bayrakları ile süsleniyor. Vali Salih Ayhan, statta incelemelerde bulunarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'tan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.
Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Vali Ayhan, "Geçen yıl federasyonumuz kongremizin 100'üncü yılına bir armağan vermek istiyordu. Maalesef geçen yılki müsabaka fikstürü buna müsait değildi. Dolayısıyla o sözlerini kongremizin 100'üncü yılında tutma noktasında beyanları oldu. A Milli Takım'ın Uluslar Ligi ilk müsabakası ilimizde oynanacak. İnşallah hayırlı, bereketli, uğurlu olur. Sivas geçmişten bugüne kadar yaptığı çalışmalarla, sportif anlamdaki başarılarıyla, tesisleşmedeki durumuyla bu tür müsabakaları almayı hak etti. Spor şehri Sivas olma noktasında emin adımlarla yürümekteyiz. Bu bir birikimdir. Birçok spor tesisimiz var. Farklı dallarda mücadele eden takımlarımız var. Dolayısıyla, adından sıkça söz ettirdiğinden, buraya maç vermekte kolaylık sağlanmış oldu. Macaristan-Türkiye A Milli Uluslar Ligi maçına şehir olarak hazır durumdayız. Gerek havaalanı, gerek yol güzergahı, gerek konaklama, gerekse müsabakanın oynanacağı saha olarak her türlü tedbiri aldık. Eksiklerimizi giderdik. Şehir olarak, mental olarak ve diğer anlamlarda da maça hazırız. İnşallah milli takımımıza Sivas'ımız uğurlu gelecek. 100 yıl önce nasıl burada bağımsızlık meşalesi yaktık ve bütün dünyaya örnek olduysak, uluslaşma mücadelesinde Sivas'ta Cumhuriyet'in temelleri atıldıysa aynı şekilde milli takımımıza bura uğurlu gelecek. Geçen yıldan başlatmış oldukları bu güzel ivmenin devam edeceğine inanıyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Stadyumun drone ile çekilen görüntüleri
Hazırlıklardan görüntüler
Vali Salih Ayhan açıklama
Genel ve detay
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT
2020-09-01 12:35:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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