Sivas'ta otomobilde 102 adet sikke ele geçirildi

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde, 102 adet sikke ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye satmak için tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine D-100 karayolunda, içerisinde C.D. (37) ve E.Y. (32) isimli şahısların bulunduğu otomobili durdurdu. Şahısların üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada 102 adet çeşitli boyutlarda sikke, 2 adet ok başı, 1 adet yüzük, 1 adet tas, 1 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT
2020-09-01 13:16:32
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