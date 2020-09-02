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Sıcaktan bunalan Sivaslılar, Altınkale’de serinliyor Sivas'ta Pamukkale’ye benzerliği ve altın sarısı rengiyle dikkat çeken Altınkale, sıcak havadan bunalan vatandaşların akınına uğradı

İHA

Sıcaktan bunalan Sivaslılar, Altınkale’de serinliyor Sivas'ta Pamukkale’ye benzerliği ve altın sarısı rengiyle dikkat çeken Altınkale, sıcak havadan bunalan vatandaşların akınına uğradı

Sivas'ta Pamukkale’ye benzerliği ve altın sarısı rengiyle dikkat çeken Altınkale, sıcak havadan bunalan vatandaşların akınına uğradı.
Sivas’ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları vatandaşları bunaltıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Sivas’ta son günlerde, yılın bu günlerinde bu güne kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklıklar yaşanıyor. Termometreler 40 derecenin üzerinde sıcaklık ölçerken serinlemek isteyen vatandaşlar çeşitli çözümler üretiyor.

Sıcak suda serinlediler
Sıcaktan bunalan Sivaslılar, Pamukkale’ye benzerliği ile dikkat çeken Altınkale travertenlerinin içerisinde serinliyor. Travertenlere altın rengini veren kükürtlü sıcak su, açığa çıkması ile 30 dereceye kadar soğuyarak, havadan daha soğuk olduğu için girenlerin serinlemesi için yeterli oluyor. Serinlemek için ailece Altınkale’ye gelip suya giren vatandaşlar, hem serinledi hem de eğlendi.

Pamukkale’ye altın kardeş
Serinlemek için Antınkale’yi tercih eden Mesut Gökçe, henüz tamamlanmamış olmasına rağmen Altınkale projesinin güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek, “Öncelikle memleketimiz için burası hayırlı olsun. Uzun zamandır gelmiyorduk, bu gün geldik. Bu güzel görüntüyle karşılaştık. Müthiş bir ortam, harika bir güzellik. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Her yönüyle Pamukkale’nin sulu hali. Çamur, doğa ve güzellik her yönüyle burada. Çocuklar gayet eğleniyor. Kalabalık güzel ama tanındıkça insanların buraya daha fazla geleceğini düşünüyorum. Sosyal medyada da paylaştım, mutlaka buraya gelin dedim“ dedi.
Altınkale’nin görünümüyle göze hitap ettiğini belirten Hulusi Kara, “Güzel olmuş diğer taraflara bakmadım. Yeterli bir alan gibi duruyor. Çok güzel, göze hitap ediyor. İsmi de Altınkale, gayet güzel“ dedi. Serinlemek için suya giren çocuklar da doyasıya eğlendiklerini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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