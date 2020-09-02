Türkiye A Milli Futbol Takımı Sivas’ta

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takım özel uçakla Sivas’a geldi.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubun ilk maçında Perşembe günü saat 21.45’de Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Macaristan ile karşılaşacak olan ayyıldızlı ekip Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na geldi. A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyet havalimanında apronda bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda bugün saat 17.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Macaristan maçının son provasını da saat 18.00’de Yeni 4 Eylül Stadı’nda yapacak. Milli takımın Sırbistan maçı hazırlıklarını da Sivas’ta sürdürmesi bekleniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.