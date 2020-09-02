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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Sivas’ta

İHA

Türkiye A Milli Futbol Takımı Sivas’ta

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takım özel uçakla Sivas’a geldi.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubun ilk maçında Perşembe günü saat 21.45’de Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Macaristan ile karşılaşacak olan ayyıldızlı ekip Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na geldi. A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyet havalimanında apronda bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda bugün saat 17.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Macaristan maçının son provasını da saat 18.00’de Yeni 4 Eylül Stadı’nda yapacak. Milli takımın Sırbistan maçı hazırlıklarını da Sivas’ta sürdürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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