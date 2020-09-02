Türkiye A Milli Futbol Takımı Sivas’ta

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takım özel uçakla Sivas’a geldi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubun ilk maçında Perşembe günü saat 21.45’de Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Macaristan ile karşılaşacak olan ayyıldızlı ekip Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na geldi. A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyet havalimanında apronda bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda bugün saat 17.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Macaristan maçının son provasını da saat 18.00’de Yeni 4 Eylül Stadı’nda yapacak. Milli takımın Sırbistan maçı hazırlıklarını da Sivas’ta sürdürmesi bekleniyor.

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