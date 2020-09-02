A Milli Futbol Takımı Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)-UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, özel uçakla Sivas'a geldi.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 21.45'te Macaristan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip, İstanbul'dan kalkan uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı. A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyet, havalimanında apronda bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Macaristan maçının son provasını da saat 18.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Havalimanından görüntüler
-Otele geçiş
-DetayDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT
2020-09-02 13:11:49
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