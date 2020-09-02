Koronavirüs karantinasındaki Yağmur'a, jandarmadan doğum günü sürprizi

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Divriği ilçesinde, Covid-19 testi pozitif çıkan ve evinde karantinaya alınan Yağmur Metin'e (20), jandarma ekibi pastayla doğum günü sürprizi yaptı.

Divriği ilçesine bağlı Başaören köyünde yaşayan Yağmur Metin'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evinde karantinaya alınan Metin'in ailesi, 20 yaşına giren kızlarının doğum gününün kutlanması için jandarmadan yardım istedi. Metin'i telefonla arayan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubay, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete geleceklerini söyledi. Daha sonra köye giden koruyucu kıyafetli jandarmalar, ellerinde pastayla Metin'in doğum gününü kutladı. Hazırlanan sürpriz karşısında duygulanan Yağmur Metin, jandarma ekibine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-09-02 14:45:05



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