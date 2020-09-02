Polis otosu motosiklet sürücüsüne çarptı

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Sivas’ta polis otosunun çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Millet Bahçesi önünde meydana geldi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre, İstasyon caddesinden gelip Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı istikametine giden bir polis otosu önünde seyretmekte olan M.K isimli motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya fırlayan motosiklet sürücüsü polis otosunun üzerine düşerek ağır yaralandı. Sürücü Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza olay yerinden geçmekte olan sürücüler tarafından görüntülenerek Büyük Sivas Medya Grubu ihbar hattı aracılığı ile paylaşıldı.

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