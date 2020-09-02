Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta

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Hüsnü Ümit AVCI Uğur YİĞİT / SİVAS (DHA) UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Macaristan Milli Takımı, Sivas'a geldi.

Macaristan Milli Takımı'nı taşıyan uçak Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Uçaktan inen futbolcuların ve teknik heyeyin sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü. Daha sonra otobüse binen Macaristan Milli Takımı, maçın son hazırlıklarını tamamlamak üzere Yeni 4 Eylül Stadyumu'na hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Macaristan Milli Takımı kafilesinin uçaktan inişiDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT

2020-09-02 19:44:47



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