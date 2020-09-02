Macaristan, Türkiye maçına hazır

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Macaristan Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında yarın deplasmanda Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda basına açık olarak teknik direktör Marco Rossi yönetiminde futbolcular kısa bir yürüyüş yaptı. Stadyumu inceleyen Macaristan ekibi, daha sonra kamp yapacağı otele geçerek maç gününü ve saatini beklemeye başladı.

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