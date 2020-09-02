Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi

Hüsnü Ümit AVCI Uğur YİĞİT / SİVAS (DHA) - Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Yeni 4 Eylül Stadyumu'na geçen Macaristan A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı stadyumu gezdi. Yaklaşık 15 dakika stadyumda gezen futbolcular daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Macaristan Milli Takımı'nın stadyumu gezmesiDHA-Spor Türkiye-Sivas
2020-09-02 20:32:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.