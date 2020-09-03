Sivasspor, korona testinden geçti

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DG Sivasspor’da, futbolculara İstanbul'da Covid19 PCR testi yapıldı.

The Land of Legends Cup final maçında cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor’da, futbolcular Covid19 PCR testine tabi tutuldu.

Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden takımın kamp yaptığı otele gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete ve destek ekibe Covid19 PCR testi yaptı.

Kırmızıbeyazlı ekip bu testle birlikte pandemi sürecinde 16'ncı kez korona virüs testine tabi tutulmuş oldu.

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