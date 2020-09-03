En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Yıldızeli İlçesine bağlı Banaz köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas’ta Korona virüsü salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere 1 köy karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan karara göre Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyü 14 gün süre ile karantinaya alınarak köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.