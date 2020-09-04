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TBMM Başkan Vekili Celal Adan: “Sivas Kongresi tarihimizin parıltılı mücevherlerinden biridir”

İHA

TBMM Başkan Vekili Celal Adan: “Sivas Kongresi tarihimizin parıltılı mücevherlerinden biridir”

Sivas Kongresinin 101. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Sivas Kongresi’nin tarihimizin parıltılı mücevherlerinden biri olduğunu söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Sivas Kongresinin 101. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'a gelerek çeşitli programlara katıldı. Devam eden etkinlikler kapsamında Sivas Kongresinin yapıldığı binanın bahçesinde tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. 4 Eylül Marşı gösteriminin ardından konuşmalara geçildi. TBMM Başkan Vekili Celal Adan’ın konuşması sırasında ise Solo Türk ekibi Sivas semalarında ufak bir gösteri düzenledi. Gösteri sırasında Adan’ın konuşması yoğun ses nedeniyle ara ara kesildi.
TBMM Başkan Vekili Adan yaptığı konuşmada, 101 yıl önce bugün milletin istikbali ve istiklali için bir haykırışın yükseldiğini ifade ederek, “Bu haykırış bütün Anadolu ve Rumeli'nin sesidir. Bu toprağın evlatlarını işgalcilere karşı topyekun ayağa kalkmaya çağırmıştır. İşte o yiğit sesin yükseldiği yerde duvarlarında tarihimizin bir nabız gibi attığı o kutlu, dirilişin ve direnişin şehri Sivas’ta olmaktan dolayı onur ve gurur duyduğumu belirtmek isterim” dedi.

“Sivas Kongresi tarihimizin parıltılı mücevherlerinden biridir”
TBMM Başkan Vekili Adan, Sivas Kongresinin tarihimizin parıltılı mücevherlerinden biri olduğunu söyleyerek, “Onun ışıltısı gelip geçici bir yaldız parlaklığı değildir. Bu tarihi hadisenin ışığı halen yolumuzu aydınlatmaktadır. Bin bir zahmetle Anadolu'nun dört bir yanından yollara revan olan, yokluğun, yoksulluğun, tehlikelerin tek vurduğu mesafelerde sayısız badire atlatan vatan evlatları yiğit şehir Sivas'a gelmişlerdir. Çift başlı kartalın Anadolu’ya konduğu, Selçuklunun gelip taht kurduğu, mazisinin cesaret ve kahramanlıkla yoğrulduğu Sivas, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kapısını çalan bu vatanperverleri bağrına basmıştır” diye konuştu.

“Türkiye'nin duruşunu bozmak milletime diz çökertmek isteyenler hala varlığını sürdürmektedir”
TBMM Başkan Vekili Adan, Türkiye'nin duruşunu bozmak, Türk milletine diz çöktürmek isteyenlerin hala varlığını sürdürdüğünü belirterek, “Türkiye'nin verdiği bağımsızlık mücadelesini hazmedemeyenler bu ülkenin kendi inisiyatifiyle yarınlara ilerlemesine katlanamayanlar güncel siyasi panoramada da bugün mevcuttur. Bütün dünya mazlumlarına umut ışığı olan Türkiye'nin duruşunu bozmak milletime diz çökertmek isteyenler hala varlığını sürdürmektedir. Dün Duyuni Umumiye ile işbirlikçi Galata bankerleriyle bu ülkenin helal ekmeğini üzerinde operasyon çekenler bugün de kredi derecelendirmeleriyle, manipülasyonlarla bizi köşeye sıkıştırmak gayret içerisindedirler” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından TBMM Başkan Vekili Adan şeref defterini imzaladı. Daha sonra Sivas Kültür, Sanat ve Hizmet ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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