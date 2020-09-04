Liseliler Gürün'de turkuaza yolculuğa başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Gürün İlçesinde lise öğrencileri, Anadolu’nun nazar boncuğu Gökpınar gölünde turkuaz yolculuğa çıktı.

Sivas Valiliği himayesinde Gürün Kaymakamlığı koordinesinde öğrencilerin yüzme yeteneklerinin geliştirilmesi, yüksek motivasyon sağlanması, çevre bilinci ve farkındalığın sağlanması amacıyla Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen Turkuaza yolculuk projesiyle liseli öğrencilere Gökpınar Gölünde Dalgıçlık Eğitimi verildi.

Gökpınar Gölünde yapılan eğitime, Gürün Kaymakamı Kadir Algın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Polat, AFAD Sivas İl Müdürlüğünde görevli Dalış Eğitmeni Alparslan Güler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.