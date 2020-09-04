İnce CHP’den istifa etmeyeceğini açıklayıp Gül’e başarılar diledi

Memleket Hareketini Sivas’tan başlatan Muharrem İnce, CHP’den istifa etmeyeceğini açıklayıp, bir soru üzerine Abdullah Gül’e başarılar diledi.

Sivas’ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, Kılıçtaroğlu’nun sayı açıklamasına atıfta bulunarak, sadece temsili bir heyetle Sivas’a geldiklerini belirtip, “Biz bugün buraya tam kadro gelmedik. Temsil edilen bir heyetle geldik. Memleket hareketinin sadece küçük bir heyeti ile geldik. Zaten biz milyonları sokaklara toplamakla rüştümüzü ispat etmişiz. Derdimiz kalabalık değil, derdimiz derdimizi anlatabilmek. Bu nedenle arkadaşlarımızın sadece bir bölümü ile buradayız. Cumhuriyet Bayramından 2021’in 1 Ocağına kadar bizi izlemenizi tavsiye ediyorum”dedi.



Türkiye’yi karış karış gezecek

İnce Türkiye’yi karış karış gezeceklerini ifade edip, “Birincisi biz kralın adamları değiliz. Ama adamın kralları burada. Burada ki arkadaşların hiç biri Muharrem İnce hareketinin katılımcıları değildir. Biz büyük adamlar değil büyük davaya inanmış adamlar dedik. Cumhurbaşkanı adayı o olur bu olur onu bilemeyiz. O sonraki iş. Millet bizim hareketimize not verecek. Biz meydanlara çıkıp Türkiye’yi karış karış gezeceğiz. Yüksekova’dan başlayıp Enez’e kadar, Sinop’tan başlayıp Mersin’e kadar Türkiye’yi karış karış dolaşacağız. Millet karar verecek bizim nereye evrileceğimize. Hareketin gücüde yönü de millettir” dedi.



“Partimi seviyorum ama ülkemi daha çok seviyorum”

CHP’de disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından endişe duyup duymadığını kendisine sorulan İnce, “Ben partiliyim tabii ki 41 yıldır partiliyim. Ama Cumhuriyeti daha çok seviyorum. Ülkemi daha çok seviyorum. Partimi seviyorum ama ülkemi daha çok seviyorum. Ben Ankara’da oturarak bu milletin sorunlarının çözülmeyeceğine inanıyorum. Salı’dan Salı’ya 45 dakika konuşarak bu milletin sorunları çözülmez. Birisi beni disipline vermiş, korkuyor musun? Ben o duyguları bırakalı çok oldu. Ama şundan korkuyorum 1520 yıl sonra ‘Muharrem amca, Muharrem dede, Muharrem abi sen memleket yanarken neden bir milletvekilliğine razı olsun, bir gurup başkan vekilliğine razı oldun, sesini çıkartmadın, oturdun bu kötü gidişat karşısında ayağa kalkıp hesap sormadın’ diye bana sorulmasından korkuyorum. Benim korkum öyle disiplin felan değil, onları geçtik biz. Korkum o değil gelecekte çocukların bana hesap sormasıdır”dedi.



CHP’den istifa etmeyecek

İnce, CHP’den istifa edip etmeyeceği yönündeki soruyu abes olarak değerlendirip, “Hayır neden edeyim. Ben buradayım. Bugün 4 Eylül. CHP’nin ilk kurultay günü. Böyle bir günde bu soru abes olur. Ben ve arkadaşlarım memleket sevdalısıyız. Burada gördüğünüz herkes rahatını bozarak buraya geldi. Hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Her şeyleri var. Bugün 36 derece sıcaklıkta memleket hareketinin kadrosu sadece memleket için burada. Başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok” şeklinde konuştu.

İnce, Kılıçdaroğlu’nun hareketine destek vermemeleri için partilileri uyardığı yönündeki iddialara cevap olarak şunları söyledi:

“Ben böyle bir şey duymadım. Siz bunu nereden duydunuz. Bana bunun bir ses kaydını bir belgesini bulursanız cevap vereyim. Ama dedikodu olursa cevap vermem."

İnce, Özel’in Gül’ün kesinlikle muhalefetin adayı olmadığı yönündeki açıklamasının kendisine hatırlatılması üzerine ise Gül’e başarı ve şans diledi.

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