A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçı için Belgrad'a gitti

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Hüsnü Ümit AVCI Uğur YİĞİT / SİVAS, (DHA) UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Sivas'tan özel uçakla maçın oynanacağı Belgrad'a gitti.

Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk sınavında Sivas'ta oynadığı Macaristan maçından mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yapacağı gruptaki ikinci karşılaşma için sabah saatlerinde Sivas'ta konakladığı otelden ayrıldı. Takım otobüsüyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen ay-yıldızlılar, saat 11.00'de kalkan özel uçakla Belgrad'a gitti.

Milli kafilede sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş yer almadı. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu, akşam maçın oynanacağı Stadion Rajko Mitic Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolculardan detay

Teknik direktör Şenol Güneş'in görüntüsü

Uçaktan görüntü

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT

2020-09-05 11:37:10



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