Kıbrıs Gazisi Korona virüse yenik düştü Sivas’ta yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi olan İzzet Tavşanoğlu Korona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi olan İzzet Tavşanoğlu Korona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti

Sivas Altınyayla’lı olan Kıbrıs Gazisi İzzet Tavşanoğlu’na 7 gün önce Korona virüsü teşhisi konuldu. 67 yaşında ki Tavşanoğlu, Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM)tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Kıbrıs Gazisi Tavşanoğlu virüse yenik düştü. Hayatını kaybeden İzzet Tavşanoğlu’nu geçtiğimiz aylarda Sivas Valisi Salih Ayhan ziyaret etmişti.

Tavşanoğlu’nun cenazesi Altınyayla’ya bağlı Paşa köyünde bugün toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.