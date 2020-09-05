Sivas’ta korkutan ot yangını Sivas'ta merkeze bağlı Karaçayır köyünde otluk alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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Sivas'ta merkeze bağlı Karaçayır köyünde otluk alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, geçtiğimiz gün Karaçayır ve Günören köyleri arasında bulunan kırsal alanda meydana geldi. Kırsal alanda dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Sivas Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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