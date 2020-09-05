Sivas Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, 20202021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açmagerme hareketleri ile devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapan yeşilbeyazlı ekip idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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