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Genç kızın narkozun etkisinde söyledikleri gülümsetti Sivasspor aşığı olan Hatice Esra Boyraz’ın geçirdiği ameliyatın ardından narkozun etkisinde, kendisini Rıza Çalımbay’ın ameliyat ettiğini söylemesi görenleri gülümsetti

İHA

Genç kızın narkozun etkisinde söyledikleri gülümsetti Sivasspor aşığı olan Hatice Esra Boyraz’ın geçirdiği ameliyatın ardından narkozun etkisinde, kendisini Rıza Çalımbay’ın ameliyat ettiğini söylemesi görenleri gülümsetti

Sivasspor aşığı olan Hatice Esra Boyraz’ın geçirdiği ameliyatın ardından narkozun etkisinde, kendisini Rıza Çalımbay’ın ameliyat ettiğini söylemesi görenleri gülümsetti.
Sivas'ta kent merkezi Aydoğan Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Hatice Esra Boyraz ve ailesi, Sivasspor’a karşı duydukları hayranlıkla dikkat çekiyor. Ailesinin etkisiyle küçük yaşlardan beri Sivasspor taraftarı olan genç kız, takımının Sivas'ta oynadığı hiçbir maçı kaçırmadı. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Boyraz, uyandığında narkozun etkisiyle kendisini Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın ameliyat ettiğini söyledi. Bu anları ise annesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Genç kızın narkozun etkisindeyken söyledikleri ailesini mutlu ederken, görüntüleri izleyenleri gülümsetti. Genç kız, narkozun etkisindeyken söyledikleri karşısında kendisinin de şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Baba Ebubekir Boyraz, Sivasspor sevgisinin tüm ailede etkili olduğunu belirterek, “Bizim Sivasspor tutkumuz yıllardan beri var. Ailem de benim gibi tutkun. Yıllarca hakemlik de yaptık, bunun etkisiyle Sivasspor sevgisi küçük yaşlardan beri geliyor. Daima Sivasspor diyoruz. Bunu ben öğrencilerime de sürekli aşılıyorum. Bunun bilincinde olarak çocuklarımıza da Sivasspor sevgisini aşıladık. Ben, kızım ameliyat olduğunda yanında olamadım. Okulda işler yoğun olduğu için. Annesi kızımı ameliyatın ardından telefonla konuşturdu. Ben de, ‘Kızım ne yapıyorsun, geçmiş olsun’ dedim. Kızım da, ‘Baba beni kim ameliyat etti biliyor musun’ dedi. Ben de kızıma kendisini kimin ameliyat ettiğini sordum. Kızım, bana 'Beni Rıza Çalımbay ameliyat etti' dedi. Ardından telefonu annesi aldı ve bana kızımın narkozun etkisinde olduğu söyledi. Kızımın bu şekilde davranması beni sevindirdi. Gerçekten çocuklarımıza Sivasspor sevgisini vermişiz" dedi.

“Ben de bu görüntüleri izlediğimde çok şaşırdım, mutlu oldum”
Narkozun etkisindeyken söyledikleri karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Boyraz, “Büyük bir Sivasspor hayranıyım, ailem sayesinde. Kendi memleketimin takımı o yüzden Sivasspor aşkı çok büyük. Birçok erkekten daha fazla futbolu seviyorum, futboldan anlıyorum. Rıza hocam da Sivasspor’u çok iyi bir yere taşıdı. Kendisine çok teşekkür ederim. Ameliyatımın olduğu gün Sivasspor ile Beşiktaş’ın maçı vardı. O maçın heyecanı vardı bende. Onun etkisiyle ameliyatın ardından Rıza hocamızla ilgili şeyler söylemişim. Ameliyatımı Rıza Çalımbay’ın yaptığını söylemişim. Ben de bu görüntüleri izlediğimde çok şaşırdım, mutlu oldum. Çevremdeki insanlar çok şaşırdı ve gülümsedi. Sivasspor sevgimden dolayı beni tebrik ettiler. Rıza hocamı çok seviyorum, kendisini misafir etmek istiyorum. Kendisine başarılarından dolayı teşekkür ederiz. Sivasspor’u çok iyi bir yere taşıdı. UEFA kupasında da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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