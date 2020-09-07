Sivas'ta yakalanan 48 şahıstan 42’si tutuklandı Sivas’ta çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanırken 42 şahıs ceza evine gönderildi

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Sivas’ta çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanırken 42 şahıs ceza evine gönderildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından Ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 48 şahıs yakalandı. Yağma, Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Çocuğun Cinsel İstismarı gibi çeşitli Asayiş suçlarından aranan şahıslar yakayı ele verdi. Yakalanan şahıslardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 kişi ceza evine teslim edildi.

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