Aşırı sıcaklarda ağaçlara san suyu oldu Aşırı sıcakların yaşandığı Sivas’ta Talat Akgül ve Baki Hafızoğlu köylerindeki çam fidanlarının kurumaması ellerinde hortumla ağaçları tek tek suluyor

Aşırı sıcakların yaşandığı Sivas’ta Talat Akgül ve Baki Hafızoğlu köylerindeki çam fidanlarının kurumaması için ellerinde hortumla ağaçları suluyor.

Sivas merkeze bağlı Çukurbelen köyü sakinleri çevreye olan duyarlılıkları ile dikkat çekiyor. Köy girişinde bakımsız olan alanı köylüler ile birlikte el ele vererek temizleyen Talat Akgül (79) ve Baki Hafızoğlu (76), bin tondan fazla toprağı traktörlerle taşıyarak bu alana doldurdu. Verimsiz alanı adeta yeniden canlandıran Akgül ve Hafızoğlu köy sakinleriyle birlikte 200 çam fidanını toprakla buluşturdu. Çöl sıcaklarının yaşandığı Sivas'ta çam fidanlarının kuruması için Akgül ve Hafızoğlu 5 günde bir fidanların yanına giderek sulama yapıyor. İlerleyen yaşlarına aldırış etmeyen Akgül ve Hafızoğlu eline aldıkları hortum ile çam fidanlarını tek tek sulayarak adeta çam fidanlarına can suyu oluyorlar.



“Her ağaca yaklaşık 50 litre su akıtıyoruz”

Köy sakini Talat Akgül, hortumla her ağaca yaklaşık 50 litre su akıttığını dile getirerek, “Burası tamamen taştı. Ot bitmeyen bir yerdi. Ne yapalım dedik buraya toprak taşıdık. Buraya bin tonun üzerinde toprak taşıdık. İmkanlarımız o kadardı. Sağolsun devlet yetkilileri ve köylülerde yardım ettiler. Buraya 200 tane çam fidanı diktik. Burada hava nemsiz ve kuru olduğu için, güneye baktığı için devamlı güneş aldığı için tutma şansı olmuyor. Kuzey yamaçlar da ve altı sağlam olursa çam ağaçları belki susuz tutar ama burada tutma şansı yok. Bizde beraber Baki Hafızoğlu ile beraber diğer komşularda herkes yardım ediyor. Bütün köy piknik yapar gibi ağaçları diktik. Bu ilkbaharda da sulamaya başladık. Bugünlerde burada 3540 derece sıcaklık var. 40 derece de toprak kavruluyor. Kesin suya ihtiyaç var. Bu defa alıyoruz hortumla her ağaca yaklaşık 50 litre su akıtıyoruz. Böylece 200 tane ağaçtan da hiç fire kuruyan olmadı” dedi.



Baki Hafızoğlu ise doğup büyüdükleri toprakları yeşertmek için çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Ülkemize nacizane bir katkıda bulunmak için bir şey yapalım dedik. Halamın oğlu Talat Akgül’ün önderliğinde ağaçlandırma seferberliği yapalım dedik. Kendi imkanlarımızla ve kamunun ufak tefek destekleriyle bir şeyler yapalım dedik. Doğup büyüdüğümüz toprakları yeşertmek için çalışma yaptık. Bir ağaç beş ağaç on ağaç derken 2 bin ağaç yetiştirme başarısına eriştik” şeklinde konuştu.

