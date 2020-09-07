Tapulu arazilerindeki yolu kapatmaları, evlerinin yıkılmasını engellemedi Sivas’ta ruhsatsız evleri yıkılmak istenen iki arkadaş “tapulu arazimiz” diyerek yolu trafiğe kapatmıştı. Bu eylemleri ruhsatız yapıların yıkımını engellemedi

Sivas’ta ruhsatsız evleri yıkılmak istenen iki arkadaş “tapulu arazimiz” diyerek yolu trafiğe kapatmıştı. Bu eylemleri ruhsatsız yapıların yıkımını engellemedi.

Sivas’ta iki arkadaş, kent merkezi Esenyurt Mahallesi Çayır Sokakta satın aldıkları araziye müstakil iki ev inşa etti. Sivas Belediyesi inşa edilen iki eve, imara uygun olmadıkları gerekçesiyle ruhsat vermedi. Bu nedenle evlerle ilgili yıkım kararı alındı. Arsa sahipleri ise Cuma günü evlerinin önünden geçen yolun bir kısmını “tapulu arazimiz’’ diyerek trafiğe kapattı. Bugün ise Sivas Belediyesi ekipleri ruhsatsız olduğu gerekçesi ile iki müstakil evin yıkımına başladı.



“Bu yıkım tam bir komediye döndü’’

Evlerinin yıkılmasının hukuksuzca olduğunu iddia eden Rüstem Coşkun, “Tebliğ yapılmadan hukuksuz bir şekilde benim konutum Sivas Belediyesi tarafından yıkılıyor. Bu yıkım tam bir komediye döndü. Zaten buradaki çevrili alan bizim tapulu arazimizdi, mülkü bize ait bir yer. Biz burayı daha önce kamu yararına bahçe duvarlarını geri alarak buranın yol olarak kullanılmasına izin verdik. Fakat bize yapılan hareketlerden dolayı biz burayı tekrar bahçe olarak kullanmaya karar verdik. Biz yol kapatmadık, arsamızı sınırımızdan çektik. Karşıda görülen duvarlar 2 metre yola girmiş durumda orası geriye çekilirse yol açılacaktır. Şu anda bizim evlerimizin yıkımına başladılar. Biz buraya 500 bin TL masraf ettik” dedi.

Ruhsat başvurusunda bulunduklarını fakat ruhsat alamadıklarını belirten Sinan Aydın, çevrede aynı durumda olan yüzlerce yapı olduğunu belirterek, “Ruhsat verilmesi için defalarca müracaat ettik, dilekçelerimize cevap dahi vermeye gerek duymadılar. Çevremizde bizimle aynı durumda olan yüzlerce yapı var. Y olun karşısındaki binada aykırılıklar var, bizimki yıkılıyor. Arkadaşın karşı taraftaki evine noterden taahhütle izin vermişler. Biz buradaki adaletsizliğe karşıyız. Bu yol bizim kendi arazimiz, şimdiye kadar izin verdik. Ama bundan sonra yapacak bir şey yok. Kendi arazimizi kapattık’’ ifadelerini kullandı.

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