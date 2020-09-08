Prof. Dr. Gürelik: Omurilik hasarları, kalıcı hasara yol açabilir



SİVAS, (DHA) BEYİN ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, günlük hayatta yaşanan kazalar ve yapılan aktiviteler sırasında omurgada meydana gelen kırık, çıkık ve omurilik hasarlarının tedavi edilmemesi durumunda kalıcı hasarlara yol açabileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Gürelik, günlük hayatın içinde yer alan kaza ve spor aktiviteleri sırasında oluşabilen omurga problemleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Özellikle spor yaparken temel kuralların ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Gürelik, ilk etapta ciddi belirti vermeyen omurga zedelenmelerinin, ilerleyen zamanlarda geçmeyen ağrılarla kendini hissettirdiğini söyledi. Oluşan omurga travmalarının vücudun herhangi bir yerinde güçsüzlük, koordinasyon problemi, felç, uyuşma, o bölgeyi hissedememe, mesane veya kalın bağırsak kontrolünün sağlanamaması, kollarla ellerin hareket ettirilememesi, omurilikteki kanama sonucu kas zafiyeti, dış kanama sonucu kol ve bacakların hissizleşmesi gibi şikayetlerle kendini hissettirdiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Gürelik, bu tür durumlarda ilk müdahalenin önemli olduğunu vurguladı.

'FELCE YOL AÇABİLİYOR'

Omurga travmasının genellikle boynun üst kısmında, sırt ile bel arasında, belin alt kısmında olduğunu; yaralanma şüphesi olan kişinin sağlık personeli gelene kadar hareket ettirilmemesini, yer değişikliği gerekiyorsa sırtüstü yatar pozisyonda omurganın bükülmesine izin vermeden düz ve 3-4 kişi tarafından güvenli bölgeye taşınmasını tavsiye eden Prof. Dr. Gürelik, "Çeşitli kazalar sonucu omurgada meydana gelen hasarların tedavi edilmemesi durumunda yaşamı tehdit eden boyuta ulaşabiliyor. Kırık ve kaymalar sonucu kemikler arasındaki disklerin yırtılabileceğini veya omurgayı bir arada tutan kas ve bağ dokularında hasarlar oluşabiliyor. Bu gibi hasarların kısmi veya tam felce, ağrılara sebep olabilmekte. Omurga travmaları bazen herhangi bir şikayete neden olmuyor, yaşanan kazanın şiddetine göre kırık şüphesi var ise MR, tomografi, röntgen gibi tetkiklerle sağlıklı tanı konulabiliyor. Yaralanmaların büyük bir kısmı şiddetli ve ağrılı bulgular sebebiyle hemen fark edilmesine rağmen bazıları hafif olabiliyor. İlk etapta ciddi belirti vermeyen omurga zedelenmeleri, ilerleyen zamanlarda geçmeyen ağrılarla kendini hissettiriyor" dedi.

'UZUN VADEDE BOZUKLUKLAR OLUŞUR'

Prof. Dr. Mustafa Gürelik, bu gibi durumlarda uzman hekime başvurarak, radyolojik incelemelerle tanı koyulabildiğini belirterek, "Ayrıca travma sonrası omurilik ve sinirlerde hasar olmasa bile uzun vadede omurgada kayma, eğrilik, kamburluk gibi omurga yapısında bozukluklar veya bel ve boyun fıtıkları yaşanabiliyor. Dikkatsizlik ve kaza sonucu meydana gelen omurga travmalarının tedavisi yaralanma türüne göre değişiklik gösterir. Hafif şiddetli yaralanmalarda korse ve istirahatle tedavinin yeterli olabilirken, bazı hastalarda ise kırıkları tespit edecek vida, çubuk gibi implantlar kullanılarak operasyon uygulanması gerekli olur" diye konuştu. DHA-Sağlık Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-09-08 11:28:48



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