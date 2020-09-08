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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İHA

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Sivas’ta otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fethi Akyüz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre S.Ö. idaresindeki 45 AES 255 plakalı Volkswagen marka otomobil bilinmeyen bir neden karşı şeride geçerek K.D yönetimindeki 58 ABE 462 plakalı Peugeot marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Sürücü S.Ö. araç içerisinde sıkışırken diğer sürücü K.D. ve yolcu N.B. ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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