Sivas'ta yılda 200 ton kavurma tüketiliyor

Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta genellikle kış mevsiminde yoğun olarak tüketilen ve kentteki kombinalarda her yıl belirli zamanlarda hazırlanan kavurma sofraları süslüyor. Kentte yılda 200 ton kavurma tüketiliyor.

Kentte genellikle kış mevsimi için hazırlanan Sivas kavurması sofraları süslüyor. Her yıl belirli zamanlarda hazırlanan kavurma, Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Kavurma, kent genelinde özellikle sabah kahvaltılarında tercih edilen gıda ürünlerinin başında yer alıyor. Kombinalarda kazanlarda kaynatılan tonlarca et, uzun bir süre bekletiliyor. Tuz ilavesi yapıldıktan sonra kılıflara ve kalıplara doldurulan kavurmalar donduruculara konuluyor. Daha sonra ise kasaplardaki tezgahlarda yerini alan kavurma kışın yemeklere lezzet veriyor. Kentte yılda yaklaşık 200 ton kavurma tüketiliyor.

'6 AY RAF ÖMRÜ VAR'

Kavurma üretimi yapan bir firmanın işletmecisi, Gıda Mühendisi Erdinç Hastaoğlu, yapılış aşaması hakkında bilgi verdi. Kuşbaşı olarak doğranan etlerin özenle pişirilip saklandığını söyleyen Hastaoğlu, "Geleneksel ürünümüz olan Sivas kavurması için eti alıp kuşbaşı olarak doğruyoruz. Daha sonra ise buhar kazanlarında pişirerek üzerine sadece tuz ilave ettikten sonra dolduruyoruz. Bu kılıflara doldurduğumuz kavurmaları 100'er gram vakumlu bir şekilde ambalajlıyoruz. Bu şekilde tüm Türkiye'ye soğuk zinciri bozulmadan kargo ile gönderimini sağlıyoruz. Sivas kavurmasının 6 ay raf ömrü vardır. Eğer blok halinde üretim ise 3 ay tüketim ömrüne sahiptir" dedi.

'SİVAS KAVURMASI VAZGEÇİLMEZDİR'

Kavurmanın özellikle kahvaltıda tüketildiğini söyleyen Hastaoğlu, "Kavurmayı genelde tüm yemeklerde 100'er gram olarak ev hanımları kullanıyor. Ayrıca kahvaltıların da vazgeçilmezidir. Sokak lezzetleri olarak da çok fazla tercih ediliyor. Yurt dışından da çok fazla yoğunluk oluyor. Genelde yaz mevsiminde memleketlerine gelenler çok fazla kavurma alıyor. Biz yılda yaklaşık 30 ton kavurma üretiyoruz. Sivas genelinde ise yaklaşık 200 ton kavurma tüketiliyor. Sivas kavurmayı çok fazla tüketiyor. Sivas et yemeyi çok seven bir şehirdir. Sivas kavurması bir vazgeçilmezdir" diye konuştu.

Sivaslılar ise kavurmanın kentin kültürlerinden biri olduğunu belirterek, mutlaka satın almak veya kendi imkanları ile yaparak tükettiklerini ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL

2020-09-09 08:47:10



