Çalımbay: “2 transfer daha yapacağız” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “21 takımlı lig zor geçecek” “Alper Potuk ile ilgili ortada bir şey yok”

Ligin ilk haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak Sivasspor çalışmalarını sürdürdü. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalımbay, ligin bu sene zor geçeceğini belirterek, “Her şeyden önce bütün takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun yeni sezonumuz. Zor bir sezona giriyoruz çünkü Türkiye’de ilk defa 21 takımla lig oynanacak. Futbolcular açısından çok maç oynamaları zor olacak. Biz bile 20 tane hafta içi maç oynayacağız, buna Avrupa kupaları da dahil. Onun için de burada kadroların ve her şeyin dört dörtlük olması gerekiyor. Ona göre kadro yapmak gerekiyor. Ona göre takımınızı çalıştırmanız gerekiyor. Ona göre maçlara konsantre etmeniz gerekiyor. Ama maalesef bu kadar yoğunluk arasında kesinlikle sıkıntı yaşayacağız. Bence çok takımda bir ilk oldu. Hiçbirimiz beklemiyorduk böyle bir şeyi. Mecburen buna ayak uydurmak zorunda kalacağız. Onun için de her türlü tedbirleri almak zorundayız" diye konuştu.



"Hazırlık dönemi mükemmeldi"

Sezon öncesi çalışmalara Bolu'da başladıklarını hatırlatan Çalımbay, "Mükemmel bir çalışma ortamımız oldu. Transfer arkadaşlarımız geldi onlar da katıldı. Biraz geç katılanlar oldu. Ondan sonra da çok güzel bir turnuvaya girdik. O da bizim açımızdan çok iyi oldu. Hazırlık dönemi açısından mükemmel oldu. Ve yeni gelen arkadaşlarımızı bir nebze oynattık. Eski arkadaşlarımızı maç temposunu kazanmaları açısından da çok güzel bir hazırlık dönemi maçları oldu. Biz zaten o maçlarda skorla fazla ilgilenmedik. Önemli olan orada maç temposunu kazanmaktı” dedi.



“Alanyaspor maçı çok önemli”

Deneyimli teknik adam, “Bizim için lige başlayacağımız Alanyaspor maçı çok önemli. Şu anda da bütün hazırlıklarımız Alanyaspor maçı ile ilgili. Tabi ki ilk maçlar çok zor olur. Ne Alanyaspor bizi tam tanıyor ne biz Alanyaspor’u tam olarak tanıyoruz. Yepyeni bir kadroları var. Bir de taraftarsız olduğu için kendi sahandaki avantajı da kullanamıyorsun bütün takımlar için de geçerli bu. Ve ligimize başlayacağız bu hafta. Tek amacımız maçı iyi bir şekilde bitirmek. Ben takımıma inanıyorum. Avrupa kupaları var. Biz Avrupa kupalarında da iyi şeyler yapmak istiyoruz kesinlikle. Direkt katılıyoruz, bu da büyük bir avantaj bizim için ama oraya çok kuvvetli takımlar gelecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar gelecekler. Kuvvetli takımlarla oynayacağız, bunun da farkındayız ama hemen hemen alternatifli bir kadromuz var. Beni tek korkutan geçen yıl yaşadığımız kadro darlığı ve sakatlık. İnşallah bunlar olmazsa her şey istediğimiz şekilde gidebilir ama kapasitemizin çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Özellikle geçen sezonki kapasitemizin üzerine çıkmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.



“2 oyuncu aldıktan sonra transferi kapatacağız”

Çalımbay, bir forvet ve bir orta saha oyuncusu alacaklarını söyleyerek, “Transferlerimiz var. En son bir forvet ve orta saha oyuncusu alıp transferimizi kapatacağız. Şu andaki tek düşüncemiz o 2 arkadaşımızı bir an önce kadromuza katmak. Onun dışında zaten transfer yapmayacağız. Kadromuz o kadar olacak. Hele hele lig maçından önce alırsak çok çok iyi olacak” dedi.



“Herkesin ismi geçiyor ama ortada bir şey yok”

Sivasspor ile adı anılan Alper Potuk transferinin sorulması üzerine Çalımbay, “Herkesin ismi geçiyor ama ortada bir şey yok. Yani konuşulan isimler var. Birinden biri mutlaka olacak. Takıma yararlı olacak arkadaşları almaya çalışıyoruz. İnşallah faydasını görüyoruz. İsimler var ama net bitti dediğimiz isimler yok. 2 tane kesinlikle almamız gerekiyor. Bir forvet, bir tane de orta saha alacağız” cevabını verdi.



“Gelenler gidenleri aratmayacak”

Takımdan giden oyuncuların yerini doldurmaya çalıştıklarını dile getiren Çalımbay, “Bizden ayrılanlar Mert Hakan, Emre, Fatih, Fernando. Hepsine başarılar diliyorum. Biz tabii ki onların yerini doldurmak için oyuncular aldık. Aldığımız oyuncular da inşallah onları aratmayacaklar. Çünkü biz geçen sene çok iyi başarılar yakaladık. Bu başarıda bu 4 arkadaşımızın da çok büyük payı vardı. İnkar edilemez. Onların yerini doldurmak için şu anda uğraşıyoruz” açıklamasını yaptı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

