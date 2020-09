Zatürre aşısı uyarısı Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin aile hekimleri aracılığı ile ücretsiz olarak yaptırabileceklerini belirterek yeterli aşının temini için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin aile hekimleri aracılığı ile ücretsiz olarak yaptırabileceklerini belirterek yeterli aşının temini için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar pandemi sürecinde zatürre aşısının önemine vurgu yaparken Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların bu aşıyı ücretsiz yaptırabileceğini açıkladı. Eren yaptığı açıklamada zatürre aşısının öneminin her geçen gün artığını ifade edip, “İçinden geçtiğimiz pandemi süreci, aşı konusunu her zamankinden daha önemli bir hale getirmiştir. Tüm Dünya Covid 19 aşısını beklemekte ve bilim insanları aşı çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra ülkemizde pandemi dolayısıyla grip ve zatürre aşısına talep her geçen gün artmaktadır. Vaka sayılarının yükselmesi ve beraberinde grip mevsimi yaklaşması ile grip aşısı ve zatürre aşısının gündemine dair tartışmaları beraberinde getirmiştir. 65 yaş üstü ve kronik hastaların bu aşıları yaptırmaları son derece önemlidir. Dünya sağlık örgütü ve bilim insanları risk grubunda olan kişilerin özellikle pandemi döneminde grip aşışı ve zatürre aşısı olması gerektiği uyarısında bulunmaktadır. Ülkemizde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan, risk grubundaki kişilere zatürre aşıları, aile hekimleri vasıtasıyla ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Grip aşısı konusunda ise geçtiğimiz yıllarda yaşanan tedarik sorunu gözünde aldığımızda, gerekli tedbirlerin bir an evvel alınmaması durumunda ciddi sıkıntılar yaşanacağı da aşikardır. Geçtiğimiz yıl eczanelerimiz vasıtasıyla temin edilebilen grip aşısı miktarı 1 milyon292 bin dozdur, bu sene de mevcut pandemi süreci nedeniyle geçtiğimiz yıllara oranla çok daha fazla talep olacağı ortadadır. Öyle ki şu anda eczanelerimizde hastalarımız tarafından gerek grip aşısı gerekse zatürre aşısı için talep listeleri oluşturulmuş durumdadır. Eczanelerde hasta ile eczacının karşı karşıya gelmemesi, toplum sağlığının zarar görmemesi ve sorunun krize dönüşmemesi adına bir an önce önlem alınması ve artan talebe çözüm bulunması gerekmektedir.

