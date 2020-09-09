Pandemi dolayısı ile perdelerini kapatmıştı, yeniden izleyici ile buluşuyor

Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sezon perdelerini erken kapatmak zorunda kalan Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), korona virüs tedbirleri çerçevesinde, “Eski Fotoğraflar” adlı yeni oyunuyla izleyici ile buluşuyor.

Pandemi sürecinde Sivas Devlet Tiyatrosu , 20202021 tiyatro sezonunun ilk oyunuyla, 10 Eylül Perşembe günü perdelerini açacak.

Geçen yıl vefat eden tiyatro yazarı, yönetmen ve oyuncu Dinçer Sümer’in anısına Sümer’in kaleme aldığı “ Eski Fotoğraflar” adlı oyun, Ece Okay’ın yönetmenliğinde 10 Eylül Perşembe günü saat 19.30’da izleyici ile buluşacak.

Maskesi olmayana maske temin edilecek

Pandemi sürecinde verilen aranın ardından ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanan Sivas Devlet Tiyatrosu, oyunu korona virüs tedbirleri kapsamında sahneleyecek. Girişlerde el dezenfektanları kullanılacak olan ve koltukları sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi’nde ki tiyatro salonu girişinde maskesi olmayan izleyiciler için maske temini yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.