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Jandarmadan voltaj operasyonu Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çaldıkları 120 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile kaçmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı

İHA

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çaldıkları 120 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile kaçmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Jandarmadan voltaj operasyonu Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çaldıkları 120 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile kaçmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çaldıkları 120 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile kaçmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirip; Adana’dan Sivas’a gelip Yıldızeli ilçesinde elektrik ve elektronik malzeme hırsızlığı yaptıkları değerlendirilen 4 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Ankara plakalı araçta yapılan aramada, piyasa değeri 120 bin TL olan bol miktarda elektrik malzemesi ve hırsızlıkta kullanılan araç gereç ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 4 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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