Sivas’ta denetimler artırıldı Sivas Belediyesi ekipleri ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhurbaşkanlığı talimatı üzerine Kentte Korona virüsü denetimleri sıkılaştırdı

Sivas Belediyesi ekipleri ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhurbaşkanlığı talimatı üzerine Kentte Korona virüsü denetimleri sıkılaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan değerlendirmeler sonucu her hafta gerçekleştirilen Korona virüs denetimleri artırıldı. Sivas’ta da belediye ekipleri sahadaki denetimlerini sıklaştırarak pazar yerleri başta olmak üzere; halk otobüsleri, düğün salonları, cafe, AVM, market, manav, internet kafe, oyun salonları ve kahvehanelerde mesafe kuralları, maske ve hijyen kurallarına uygunluk kontrolü yaptı.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gerçekleştirilen denetimlere eşlik etti.Başkan Bilgin, Covid19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla şehrin işlek caddeleri ve esnaf ziyaretlerinin ardından her Perşembe günü kurulan Perşembe Pazarını da ziyaret ederek tedbirleri yerinde gördü. Başkan Hilmi Bilgin, pazar yeri denetiminde bakanlığın genelgesinde belirtilen maske kullanımı, pazar tezgâhları arasındaki mesafe ve aynı anda pazarda olabilecek vatandaş sayısı ile giriş çıkış kontrollerine uyulup uyulmadığını yerinde inceleyip, eksikliklerle ilgili gerekli talimatları verdi. Öte yandan pazar yerinde tek kullanımlık hijyen paketi ve maske dağıtımı yapıldı.

“Amacımız kimseye ceza yazmak değil’’

Başkan Bilgin, ziyaretlerindeki amacın ceza yazmak değil, vatandaşları ve esnafları bilgilendirmek olduğunu belirterek, “Zabıta ekiplerimiz 7/24 önce sağlık anlayışıyla birlikte halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yapmakta. Bu salgının yayılmasındaki ve çoğalmasındaki en büyük neden fiziki mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmaması. Biz bu noktada kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, tüm ilgililer farkındalığı oluşturabilmek üzere sahalarda denetimlerimizi yapıyoruz. Şunu sevinerek söylüyorum ki; gerek esnafımız gerek hemşerilerimiz kurallara uyulması noktasında azami gayret gösteriyor. Bu süreci en kısa ve en hasarsız şekilde atlatmamızın en önemli yolu maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmek. Önce kendi sağlığımız için, sevdiklerimizin sağlığı için, toplumun sağlığı için, bu konuda kurallara titizlikle uymamız gerekiyor. Amacımız kimseye ceza yazmak değil, ama sağlık her hususun başında. Bu noktada İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge kapsamında kurallara uyulmaması durumu devam ederse çok istememekle birlikte ceza müeyyide uygulamak durumunda kalıyoruz. Ama gördük ki; çok şükür hemşerilerimiz kurallara riayet ediyor. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu virüsü birlikte kovacağız” dedi.

