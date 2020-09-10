Sivas'ta bir köyde Covid-19 karantinası sona erdi Akıncılar ilçesine bağlı Sapanlı köyünde uygulanan Covid-19 karantinası sona erdi.

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Sapanlı köyünde uygulanan Covid19 karantinası sona erdi.



Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, "İlimiz Akıncılar ilçesi Sapanlı köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından bugün (10.09.2020) 23:59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir " ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.