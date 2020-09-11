Çocuklar tehlikeye aldırmadan gelin arabasının önünü kesti

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Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bahşiş almak için gelin arabasının önünü kesen çocuklar, canlarını hiçe saydılar.

Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde iki çocuk bahşiş alabilmek için kırmızı ışıkta bekleyen gelin arabasının önünü kesti. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla gelin arabası hareket etti. İki çocuk bahşiş alabilmek için aracın kaputuna ellerini koyarak gelin arabasının hareket etmesini engellemek istedi. Yaklaşık 20 metre hareket eden gelin arabasına tutunmaya çalışan çocukların bahşiş macerası görenleri korkuttu. O anlar cadde üzerindeki bir esnaf tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2020-09-11 16:20:32



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