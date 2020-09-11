Trafik kazası geçiren Erdoğan Yeşilyurt: “Çok şükür iyiyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazası geçiren Erdoğan Yeşilyurt: “Çok şükür iyiyiz”

İHA

Sabah saatlerinde trafik kazası geçiren Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt, "Mesaj atan herkese teşekkür ederiz. Çok şükür iyiyiz" dedi.

Trafik kazası geçiren Erdoğan Yeşilyurt: “Çok şükür iyiyiz”

Sabah saatlerinde trafik kazası geçiren Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt, “Mesaj atan herkese teşekkür ederiz. Çok şükür iyiyiz” dedi.
Sivasspor’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt bu sabah saatlerinde aracıyla kaza yapmıştı. Aracıyla seyir halindeyken bir minibüs sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kazada, çarpışmanın şiddetiyle Erdoğan Yeşilyurt’un aracının hava yastıkları açılmıştı. Araçta tek olan futbolcu, yara almadan kazayı atlatırken, her iki araçta da maddi hasar oluşmuştu.
Kazanın ardından futbolcuya geçmiş olsun mesajları yağdı. Sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi veren Erdoğan Yeşilyurt, “Mesaj atan herkese teşekkür ederiz. Çok şükür iyiyiz. Dönüş yapamadıklarım kusura bakmasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk parkında çıplak gezen kişi, mahalleliyi tedirgin etti
YEREL HABERLER Çocuk parkında çıplak gezen kişi, mahalleliyi ...
Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır
Bahşiş alabilmek için ölümü göze alan çocukları gelin arabası böyle sürükledi
YEREL HABERLER Bahşiş alabilmek için ölümü göze alan çocukları gelin ...
Çocuklar tehlikeye aldırmadan gelin arabasının önünü kesti
YEREL HABERLER Çocuklar tehlikeye aldırmadan gelin arabasının önünü ...
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi!
YEREL HABERLER Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi!
Hayvan gübresi enerjiye dönüşecek, ülke kazanacak Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kamu ve özel sektör iş birliği ile kurulacak olan Şarkışla Biyogaz tesisinde hayvan gübresi ile saatte 1.5 MW elektrik enerjisi üretilecek
YEREL HABERLER Hayvan gübresi enerjiye dönüşecek, ülke ...
Sivas Belediyespor’dan 4 takviye
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor’dan 4 takviye
Covid-19’u yenen yaşlı çift, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti Sivas’ta Covid-19 tedavisi gören Ayşe ve Mahmut Seçkiner çifti, 12 günlük tedavinin ardından sağlıklarına kavuşarak alkışlar içerisinde taburcu oldu, çiftin sağlık çalışanlarına teşekkürü ise dikkat çekti.
YEREL HABERLER Covid-19’u yenen yaşlı çift, sağlık çalışanlarına ...
Covid-19 tedbirlerine uymayan şahıslara ceza yağdı Sivas’ın Gürün ilçesinde Covid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL para cezası uygulandı.
YEREL HABERLER Covid-19 tedbirlerine uymayan şahıslara ceza ...
Sivasspor ile Alanyaspor 7. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Alanyaspor 7. randevuda
Sivas'ta 17 kişiye 53 bin 550 lira korona cezası
YEREL HABERLER Sivas'ta 17 kişiye 53 bin 550 lira korona cezası
Çıplak halde oyun parkında gezen adam mahalleliyi isyan ettirdi
YEREL HABERLER Çıplak halde oyun parkında gezen adam mahalleliyi ...
65 yaşındaki çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
YEREL HABERLER 65 yaşındaki çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne ulaşım kolaylaşıyor Sivas’ta kış aylarında vatandaşların vazgeçilmezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne bağlantı yollarının tamamlanmasıyla ulaşım daha kolay olacak.
YEREL HABERLER Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne ulaşım ...
Köy okulu öğretmeni öğrencileri için bahçeyi sınıfa dönüştürdü Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyünde öğretmenlik yapan Abdulmelik Şeker, öğrencilerine ders verebilmek için okul bahçesini sınıfa dönüştürdü
YEREL HABERLER Köy okulu öğretmeni öğrencileri için bahçeyi sınıfa ...
Sivas’ta 388 sit alanı bulunuyor Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 sonu itibarıyla Sivas’ta 388 sit alanının bulunduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Sivas’ta 388 sit alanı bulunuyor Türkiye İstatistik ...
Atölyesinde 'Zülfikar'ın benzerlerini üretiyor
YEREL HABERLER Atölyesinde 'Zülfikar'ın benzerlerini üretiyor
Sivas'ta bir köyde Covid-19 karantinası sona erdi Akıncılar ilçesine bağlı Sapanlı köyünde uygulanan Covid-19 karantinası sona erdi.
YEREL HABERLER Sivas'ta bir köyde Covid-19 karantinası sona ...
Bisikletli İbrahim'e otomobilin çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Bisikletli İbrahim'e otomobilin çarpma anı kamerada
Sivasspor’da testler negatif çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor’da testler negatif çıktı
Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ...
Feci kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Feci kaza güvenlik kamerasında
Sivas’ta denetimler artırıldı Sivas Belediyesi ekipleri ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhurbaşkanlığı talimatı üzerine Kentte Korona virüsü denetimleri sıkılaştırdı
YEREL HABERLER Sivas’ta denetimler artırıldı Sivas Belediyesi ...
Sivasspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X