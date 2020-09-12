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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Güzel bir maç ve güzel bir galibiyet oldu

DHA

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Güzel bir maç ve güzel bir galibiyet oldu


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "İki takımda güzel mücadele etti. Biz fırsatları değerlendirdik. Deplasmandan galip başlamak tabii ki güzel. Futbolcularımız da bunu başardılar" dedi. 
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, deplasmanda 2-0 galip ayrıldıkları Demir Grup Sivasspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Hasan Çavuşoğlu, "Sivas zor bir deplasman ve güçlü bir takım. Zaten geldiği nokta da belli. Avrupa kupalarına gidiyorlar ve kendilerine başarılar diliyoruz. İki takımda güzel mücadele etti. Biz fırsatları değerlendirdik. Deplasmandan galip başlamak tabii ki güzel. Futbolcularımız da bunu başardılar. Futbolcularımı ve teknik heyetimi tebrik ediyorum. Güzel bir maç ve güzel bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu. 
Takıma yeni katılan oyuncuların performansı hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Gayet iyi buldum. Özellikle Davidson'un ve Bareiro'nun performansını çok iyi buldum. İnşallah dahada iyi olacaklar. Babakar zaten hazır değildi. Henüz hocamız da oyuna sokmadı. Yeni oyuncularımızdan Fatih de var. İlerleyen zamanlarda oyuncularımızın perofrmansının daha iyi olduğunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu. 
UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılacaklarının hatırlatılmasını üzerine Çavuşoğlu, "Gruplara kalmak istiyoruz. Önümüzde iki tane önemli maç oynayacağız. Rakibimiz de belli olacak. Onun içinde çalışmalar yapıyoruz. Hem teknik heyetimiz hem futbolcularımız yönetimsel olarak bununla alakalı ciddi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız" dedi.
"SEYİRCİSİZ ZEVKİ YOK AMA SAĞLIK HERŞEYDEN ÖNEMLİ"
Maçların seyirsiz oynanması hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Öncelik sağlık. Sağlık açısından tribünler boş kaldı. Tabii ki taraftarsız, seyircisiz oynamanın bir zevki yok ama sağlık her şeyden önemlidir. Öncelikle sağlığımızı düşünmemiz lazım. İlerleyen zamanlarda inşallah bir gün taraftar da olacak diye düşünüyorum. İnşallah o günleri de görürüz" ifadelerini kullandı.
"YENİ BİR BAŞKAN İNŞALLAH SEÇERİZ"
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in görevini bırakacağını açıklamasını değerlendiren Çavuşoğlu, "Zaten geçen sene ilk olacağı zaman da biz onu ikna etmiştik. İkna ettiğimiz zaman da 'yanımda sen olursan' şartıyla ikna olmuştu. Biz de yanında devam ettik. Ama şu anda görevi bırakacağını söyledi. Saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Yeni bir başkan inşallah seçeriz. Ben adaylığı düşünmüyorum. Çünkü ben Alanya'da oturuyorum. Özellikle İstanbul'da oturan kulüp başkanlarımız var. Merkezimiz de orasıdır. Orada oturan bir başkanımızın olmasını her zaman söylüyorum. Bana da çok teklif geliyor ama kesinlikle düşündüğüm bir konu değil" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hasan Çavuşoğlu açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-09-12 20:00:12

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