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Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Hatalarımızdan ders çıkarıp daha hazır hale geleceğiz" dedi. Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise "Rakibi iyi analiz ettik ve lige iyi başladık" diye konuştu.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ligin ilk maçını kazanmak istediklerini ancak bu tür karşılaşmaların her zaman zor geçtiğini kaydeden Çalımbay, şunları söyledi:
"Tanımadığınız bir rakip. Onlar bizi tanımıyor, biz de onları tanımıyoruz. Kötü başladık. Oynamalarına izin verdik. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maalesef ilk yarıyı mağlup bitirdik. İkinci yarıya başladığımızda hem oyuncu hem taktik değişiklik olsun biraz daha baskı kurduk. Burada da pozisyonlarımız vardı. Onları da maalesef değerlendiremedik. Ama ilk yarıya göre biraz daha iyiydik. Bizim takımımız bu değil. Yeni oyuncu arkadaşlarımız var, ilk defa oynayanlar var. Geçen yıl kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Onların yerini bir an önce doldurmaya çalışıyoruz. Onun için de bu maç hatalarla dolu bir maç oldu ama bunu telafi edeceğiz, etmemiz de gerekiyor. Ligin ilk maçı olduğu için bunlardan iyi bir ders çıkarmamız lazım. Bazı arkadaşların bireysel olarak da ders çıkarmaları gerekiyor. Hepsini düzelteceğiz. Geçen sezon nasıl iyi bir istikrar yakaladıysak, aynı şekilde takımımız oturduğu zaman aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tek buradan bize kazanç olan; yaptığımız hatalardan ders alıp, ilerideki maçlarımızı inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz. Biliyorsunuz 2 hafta sonra bir ara var. Önemli olan kalan 2 maçımızı, Erzurum ve Ankaragücü maçlarını çok iyi şekilde bitirip, o arayı da iyi bir şekilde değerlendirip, şimdi 2 arkadaşımız daha gelecek, o iki arkadaşımızın da gelmesiyle takımımızın uyum sürecini 2 haftada çok daha iyi bir duruma getireceğiz. Bundan daha iyi bir duruma mutlaka getireceğiz."
"YÖNETİMLE DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Takıma 2'den fazla transfer gerekli olup olmadığı sorusuna ise Çalımbay, şu yanıtı verdi:
"Benim oyuncularım bunlar değil. Bu oyuncular değil. Eski oynayan arkadaşlarımız da bunlar değil. Biz bundan önce bir Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları oynadık. Turnuva maçları. Bu maçları çok iyi oynadık. Gayet iyiydi, iyi de geçti. Kamptaydık. Normal, bu takım 25 günden beri kamptaydı. Yabancı arkadaşlarımız olsun, yeni gelen arkadaşlarımız olsun kafaları biraz dolu. Transfere ihtiyacımız olduğu zaman, mutlaka yönetime söyleriz ve almaya çalışırız. Appindangoye ameliyat oldu. Onun yerine transfer yönetimle konuşulabilir. Stoper desteği de olabilir. Ama bunu öncelikle yönetimle paylaşmak gerekir. "
ÇAĞDAŞ ATAN: RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, şöyle konuştu:
"Tam da istediğimiz gibi bir başlangıç oldu. Bir haftadır rakibin özel turnuvadaki iki maçının analiziyle yatıp kalktık. O bize önemli veriler verdi. Rakipte de yeni oyuncular vardı. 3-4 önemli oyuncu kaybedip önemli oyuncular aldılar. İyi analiz edip, iyi çalıştık gerçekten hem savunma olarak hem hücum olarak. Tabii ki daha iyi oynayabilirdik. Oyunu daha önce de koparabilirdik. Bizim amacımız her zaman topa sahip olmak, rakibe oyunumuzu kabul ettirmek, içeride dışarıda. Top rakipteyken de oynamayı çok istiyorum ve bunu çok seviyorum. Bütün oyuncularım da buna karşılık verdiler. Oyuncularımı canıgönülden tebrik ediyorum. Sivasspor'a kötü demeyelim de, oyunu biz kendi adımıza çevirmeyi iyi bildik. Rakibi bazı bölümler istediğimiz yerlere yönlendirdik. İstediğimiz; oyunun orta alanında ya da hücum alanında istediğimiz boşlukları yaratıp, oraya planladığımız topları soktuk. Bunun sonucunda rakip tabi biraz kötü görünmüş olabilir. Sonrasında Rıza hoca, hücum hamleleri ile bizi sıkıştırmaya çalıştı ama buna biz iyi mücadele ederek karşılık verdik. Çok akan oyunda çok fazla pozisyon vermediğimiz düşünüyorum. Karambol toplardan pozisyon verdik. Dediğim gibi, amacımız daha iyi oynamak, daha agresif oynamak, topa daha çok sahip olmak ama bir ay bunun için yeterli bir süre değil. Daha zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı ve süreyi kazanarak geçtiğimiz için mutluyuz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rıza Çalımbay açıklama
Çağdaş Atan açıklamaDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-09-12 20:12:28

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