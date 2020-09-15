Sivas'ta 1 köyün karantina uygulaması kaldırıldı

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Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyünde uygulanan kornonavirüs karantinası, sosyal izolasyonun sağlanmasıyla kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşlarımızı tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyonuna geçmelerini sağlamak üzere Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyünde uygulanan karantina kaldırılmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL

2020-09-15 18:21:56



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