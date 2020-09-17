Sultan 2'nci Abdulhamid'in yaptırdığı mektep, 116 yıldır ayakta



Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA)SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde, Osmanlı padişahlarından Sultan 2'nci Abdülhamid tarafından yaptırılan Sıbyan Mektebi zamana meydan okuyor. Tarihi mektep, bugünlerde ise müze ve köy konağı olarak kullanılıyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde bulunan, dönemin padişahı 2'nci Abdülhamid tarafından 1904 yılında yaptırılan Sıbyan Mektebi bugün de ayakta duruyor. Yapımının ardından savaşlar nedeniyle bir süre kullanılamayan mektep, 1928 yılında eğitim öğretim hayatına başladı. Yıllarca kullanılan ve son dönemde atıl halde bulunan bina, 2015 yılında ise dönemin Valisi Zübeyir Kemelek'in talimatıyla Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından restore edildi. Osmanlılar döneminde çocukların eğitim aldığı tarihi mektep, bugün ise müze ve köy konağı olarak kullanılıyor. Moloz taş kullanılarak dolgu tekniği ile yapılan köşe, kapı ve pencere kemerlerinde kesme taş işçiliğiyle dikkat çeken tarihi Sıbyan Mektebi havadan görüntülendi. Binanın ahşap çatı kısmına ise ağaçkakanların zarar verdiği görüldü.

'30 YILDIR EĞİTİM VERMİYOR'

Sıbyan Mektebi'nden mezun olan Karacaören Köy Muhtarı Tayyar Kara (58), "Büyüklerimizden duyduklarımıza göre Abdulhamid döneminde bu okul yapılmış. Sıbyan Mektebi'nden mezun olan birçok kişi şu anda kamuda çalışıyor, ayrıca yüksek bürokratlar mevcut. Ben de 1975 yılında bu okuldan mezun oldum. Valimiz bu tip tarihi yerlere çok önem veriyor. Ama yine de sıkıntılarımız var. 30 yıldır şu anda bu okul eğitim vermiyor. Hem öğrencinin yokluğundan hem de köylerin boşalması nedeniyle eğitim vermiyor. Biz de bu okulu köy tüzel kişiliği olarak aldık. Burayı kültür merkezi ve köy odası gibi kullanıyoruz. Ayrıca çeşitli kursların verileceği bir yer olarak kullanmak istiyoruz. Tarihe ışık tutan bu okulumuzu herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas / İmranli Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS

2020-09-17 08:24:14



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